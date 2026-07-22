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En términos generales, para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero es necesario presentar ante las autoridades migratorias un pasaporte vigente y una visa aprobada.

En términos generales, para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero es necesario presentar ante las autoridades migratorias un pasaporte vigente y una visa aprobada que se ajuste a la naturaleza del viaje que se realiza.

No obstante, quienes residen legalmente en Estados Unidos siendo extranjeros y desean viajar al exterior temporalmente, podrán volver sin tener que tramitar una visa nuevamente, si solicitan Residencia Permanente.

Para ello, solo es necesario completar el Formulario I-485 y presentarlo ante las autoridades correspondientes para esperar su aprobación. Si cumplen con los requisitos de elegibilidad, podrán acceder a una Tarjeta de Residencia Permanente, conocida también como Green Card.

Formulario I-485: ¿Quiénes pueden acceder a él?

Podrán acceder a rellenar la Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, todas las personas que ya se encuentren físicamente en Estados Unidos y desean convertirse en Residentes Permanentes Legales sin tener que salir del país para realizar el trámite consular.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece entre los principales requisitos:

Deben ser beneficiarios de una petición de inmigrante aprobada :

Formulario I-130. Formulario I-140. Formulario I-360. Otros.

Deben tener una visa de inmigrante disponible a la hora de presentar la solicitud.

Deben ser admisibles para obtener la residencia permanente.

cumplir con los requisitos específicos según la categoría correspondiente: se pueden ver clicando Debensegún la categoría correspondiente: se pueden ver clicando aquí

Las categorías más comunes para solicitar una residencia permanente son:

Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.

Beneficiarios de peticiones familiares.

Trabajadores patrocinados por un empleador.

Refugiados y asilados que reúnan los requisitos.

Auto-peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

Determinados inmigrantes especiales.

Podrán acceder a rellenar la Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, todas las personas que ya se encuentren físicamente en Estados Unidos Shutterstock y EFE | El Cronista USA

¿Cómo presentar el Formulario I-485 aprobado para viajar a Estados Unidos?

Lo que se presenta ante las autoridades migratorias de viaje es la Green Card , que se obtiene tras la aprobación del Formulario I-485 . Esta Tarjeta es una prueba de estatus, que acredita su situación de Residente Permanente.

Por lo tanto, para viajar al exterior y volver, solo se debe presentar el pasaporte vigente junto con su Green Card para volver a ingresar, siempre que se cumplan con las siguientes reglas:

No permanecer fuera de Estados Unidos por un año o más.

Mantener la intención de residir permanentemente en Estados Unidos.

Siempre llevar el pasaporte.

Solicitar un permiso de reingreso antes de salir (Formulario I-551) si se pretende estar fuera más de un año.

¿Cómo tramitar la Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos?

Para tramitar la Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos a través del Ajuste de Estatus se debe: