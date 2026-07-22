En esta noticia

En términos generales, para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero es necesario presentar ante las autoridades migratorias un pasaporte vigente y una visa aprobada que se ajuste a la naturaleza del viaje que se realiza.

No obstante, quienes residen legalmente en Estados Unidos siendo extranjeros y desean viajar al exterior temporalmente, podrán volver sin tener que tramitar una visa nuevamente, si solicitan Residencia Permanente.

Para ello, solo es necesario completar el Formulario I-485 y presentarlo ante las autoridades correspondientes para esperar su aprobación. Si cumplen con los requisitos de elegibilidad, podrán acceder a una Tarjeta de Residencia Permanente, conocida también como Green Card.

Trámites restringidos.Oficial | Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte a todas las personas que tengan un documento de validez limitada hace más de un año: cómo saber cuál es
Acuerdos.Oficial | Estados Unidos permitirá la entrada legal sin visa a todos los extranjeros que completen el Formulario ESTA

Formulario I-485: ¿Quiénes pueden acceder a él?

Podrán acceder a rellenar la Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, todas las personas que ya se encuentren físicamente en Estados Unidos y desean convertirse en Residentes Permanentes Legales sin tener que salir del país para realizar el trámite consular.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece entre los principales requisitos:

  • Deben ser beneficiarios de una petición de inmigrante aprobada:
    • Formulario I-130.
    • Formulario I-140.
    • Formulario I-360.
    • Otros.
  • Deben tener una visa de inmigrante disponible a la hora de presentar la solicitud.
  • Deben ser admisibles para obtener la residencia permanente.
  • Deben cumplir con los requisitos específicos según la categoría correspondiente: se pueden ver clicando aquí.

Las categorías más comunes para solicitar una residencia permanente son:

  • Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses.
  • Beneficiarios de peticiones familiares.
  • Trabajadores patrocinados por un empleador.
  • Refugiados y asilados que reúnan los requisitos.
  • Auto-peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
  • Determinados inmigrantes especiales.
Podrán acceder a rellenar la Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, todas las personas que ya se encuentren físicamente en Estados Unidos
Podrán acceder a rellenar la Solicitud para Registrar la Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, todas las personas que ya se encuentren físicamente en Estados UnidosShutterstock y EFE | El Cronista USA

¿Cómo presentar el Formulario I-485 aprobado para viajar a Estados Unidos?

Lo que se presenta ante las autoridades migratorias de viaje es la Green Card, que se obtiene tras la aprobación del Formulario I-485. Esta Tarjeta es una prueba de estatus, que acredita su situación de Residente Permanente.

Por lo tanto, para viajar al exterior y volver, solo se debe presentar el pasaporte vigente junto con su Green Card para volver a ingresar, siempre que se cumplan con las siguientes reglas:

  • No permanecer fuera de Estados Unidos por un año o más.
  • Mantener la intención de residir permanentemente en Estados Unidos.
  • Siempre llevar el pasaporte.
  • Solicitar un permiso de reingreso antes de salir (Formulario I-551) si se pretende estar fuera más de un año.

¿Cómo tramitar la Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos?

Para tramitar la Tarjeta de Residencia Permanente en Estados Unidos a través del Ajuste de Estatus se debe:

  1. Verificar la elegibilidad.
  2. Presentar el Formulario I-485 junto con la documentación requerida ante las autoridades migratorias.
  3. Pagar las tarifas correspondientes.
  4. Asistir a la cita biométrica para la toma de firma, fotografía y huellas dactilares.
  5. Responder cualquier solicitud de evidencia adicional solicitada.
  6. Asistir a una entrevista, si es requerida.
  7. Esperar la decisión de USCIS.