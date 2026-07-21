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¿Quienes pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, también conocida como Tarjeta de Residencia Permanente, que permite vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos?

Tanto para ingresar como para salir de Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos extranjeros tienen que poder presentar un pasaporte vigente , y, dependiendo de la nacionalidad y de su motivo para viajar, una visa o Autorización de Viaje aprobada.

Sin embargo, existen quienes pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, también conocida como Tarjeta de Residencia Permanente, que permite vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos, además de viajar al exterior y volver, siempre que se cumplan las normas establecidas. Para gestionarla, se debe presentar el Formulario I-485.

Formulario I-485: ¿Cómo funciona esta solicitud y qué acciones habilita la Tarjeta de Residencia Permanente?

El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Tarjeta de Residencia Permanente sin tener que regresar a su país para completar el trámite consular.

Cuando el formulario es aprobado por los agentes migratorios, el solicitante se convierte en residente permanente legal y accede a diversos derechos:

Residir permanentemente en el país.

Trabajar para cualquier empleador sin visa laboral.

Estudiar en instituciones educativas estadounidenses.

Viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos, siguiendo las normas migratorias.

Solicitar la ciudadanía cuando se reúnan los requisitos establecidos por la ley.

¿Qué requisitos se deben cumplir para gestionar el Formulario I-485?

Para presentar el Formulario I-485, el solicitante debe cumplir con estas condiciones generales:

Estar físicamente presente en el país.

Ser elegible para una categoría de residencia permanente:

Vinculo familiar. Empleo. Refugio. Asilo. Otras.

Tener una petición de inmigrante aprobada o poder presentarla de forma simultánea cuando la normativa lo permita.

Contar con una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud cuando la categoría lo requiera.

Completar el Formulario I-485 , con la documentación de respaldo, la firma correspondiente y las tarifas aplicables.

Asistir a la cita de toma de fatos biométricos y cumplir con las entrevistas programadas por USCIS.

El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Green Card. El Cronista | Shutterstock y EFE

Las limitaciones y condiciones de la Tarjeta de Residencia Permanente

Si bien la Tarjeta de Residencia Permanente otorga permanencia legal, no equivale a la ciudadanía estadounidense. Además, los titulares deben cumplir con las reglas y obligaciones para conservar este estatus :