En esta noticia
Tanto para ingresar como para salir de Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos extranjeros tienen que poder presentar un pasaporte vigente, y, dependiendo de la nacionalidad y de su motivo para viajar, una visa o Autorización de Viaje aprobada.
Sin embargo, existen quienes pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, también conocida como Tarjeta de Residencia Permanente, que permite vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos, además de viajar al exterior y volver, siempre que se cumplan las normas establecidas. Para gestionarla, se debe presentar el Formulario I-485.
Formulario I-485: ¿Cómo funciona esta solicitud y qué acciones habilita la Tarjeta de Residencia Permanente?
El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Tarjeta de Residencia Permanente sin tener que regresar a su país para completar el trámite consular.
Cuando el formulario es aprobado por los agentes migratorios, el solicitante se convierte en residente permanente legal y accede a diversos derechos:
- Residir permanentemente en el país.
- Trabajar para cualquier empleador sin visa laboral.
- Estudiar en instituciones educativas estadounidenses.
- Viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos, siguiendo las normas migratorias.
- Solicitar la ciudadanía cuando se reúnan los requisitos establecidos por la ley.
¿Qué requisitos se deben cumplir para gestionar el Formulario I-485?
Para presentar el Formulario I-485, el solicitante debe cumplir con estas condiciones generales:
- Estar físicamente presente en el país.
- Ser elegible para una categoría de residencia permanente:
- Vinculo familiar.
- Empleo.
- Refugio.
- Asilo.
- Otras.
- Tener una petición de inmigrante aprobada o poder presentarla de forma simultánea cuando la normativa lo permita.
- Contar con una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud cuando la categoría lo requiera.
- Completar el Formulario I-485, con la documentación de respaldo, la firma correspondiente y las tarifas aplicables.
- Asistir a la cita de toma de fatos biométricos y cumplir con las entrevistas programadas por USCIS.
Las limitaciones y condiciones de la Tarjeta de Residencia Permanente
Si bien la Tarjeta de Residencia Permanente otorga permanencia legal, no equivale a la ciudadanía estadounidense. Además, los titulares deben cumplir con las reglas y obligaciones para conservar este estatus:
- Mantener la residencia principal en Estados Unidos.
- Evitar ausencias prolongadas, ya que se tomará como abandono de residencia.
- Respetar las leyes federales, estatales y locales: determinados delitos pueden terminar en la pérdida de estatus o deportación.
- Informar a USCIS sobre cualquier cambio de domicilio.
- Llevar una vida acorde al estatus obtenido y renovar la Green Card cuando corresponda.