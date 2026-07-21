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Tanto para ingresar como para salir de Estados Unidos, la mayoría de los ciudadanos extranjeros tienen que poder presentar un pasaporte vigente, y, dependiendo de la nacionalidad y de su motivo para viajar, una visa o Autorización de Viaje aprobada.

Sin embargo, existen quienes pueden avanzar hacia la obtención de la Green Card, también conocida como Tarjeta de Residencia Permanente, que permite vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos, además de viajar al exterior y volver, siempre que se cumplan las normas establecidas. Para gestionarla, se debe presentar el Formulario I-485.

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Formulario I-485: ¿Cómo funciona esta solicitud y qué acciones habilita la Tarjeta de Residencia Permanente?

El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Tarjeta de Residencia Permanente sin tener que regresar a su país para completar el trámite consular.

Cuando el formulario es aprobado por los agentes migratorios, el solicitante se convierte en residente permanente legal y accede a diversos derechos:

  • Residir permanentemente en el país.
  • Trabajar para cualquier empleador sin visa laboral.
  • Estudiar en instituciones educativas estadounidenses.
  • Viajar al extranjero y regresar a Estados Unidos, siguiendo las normas migratorias.
  • Solicitar la ciudadanía cuando se reúnan los requisitos establecidos por la ley.

¿Qué requisitos se deben cumplir para gestionar el Formulario I-485?

Para presentar el Formulario I-485, el solicitante debe cumplir con estas condiciones generales:

  • Estar físicamente presente en el país.
  • Ser elegible para una categoría de residencia permanente:
    • Vinculo familiar.
    • Empleo.
    • Refugio.
    • Asilo.
    • Otras.
  • Tener una petición de inmigrante aprobada o poder presentarla de forma simultánea cuando la normativa lo permita.
  • Contar con una visa de inmigrante disponible al momento de presentar la solicitud cuando la categoría lo requiera.
  • Completar el Formulario I-485, con la documentación de respaldo, la firma correspondiente y las tarifas aplicables.
  • Asistir a la cita de toma de fatos biométricos y cumplir con las entrevistas programadas por USCIS.
El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Green Card.
El Formulario I-485, también llamado Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, es el documento que permite a personas que ya se encuentran legalmente en Estados Unidos solicitar la Green Card.El Cronista | Shutterstock y EFE

Las limitaciones y condiciones de la Tarjeta de Residencia Permanente

Si bien la Tarjeta de Residencia Permanente otorga permanencia legal, no equivale a la ciudadanía estadounidense. Además, los titulares deben cumplir con las reglas y obligaciones para conservar este estatus:

  • Mantener la residencia principal en Estados Unidos.
  • Evitar ausencias prolongadas, ya que se tomará como abandono de residencia.
  • Respetar las leyes federales, estatales y locales: determinados delitos pueden terminar en la pérdida de estatus o deportación.
  • Informar a USCIS sobre cualquier cambio de domicilio.
  • Llevar una vida acorde al estatus obtenido y renovar la Green Card cuando corresponda.