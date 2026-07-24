La cotización del peso dominicano cerró a USD 57.9 este viernes, 24 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.43%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización retrocedió levemente en la última semana (-0.58%) y cayó con mayor intensidad en el último año (-6.96%), lo que sugiere una tendencia de debilitamiento.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 7.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.38%.

Hoy, la cotización de la moneda Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 que es positivo. Esto sugiere que el valor del Peso dominicano se ha incrementado en comparación con sus fluctuaciones recientes.

En contraste, la estabilidad de la cotización de los días previos permite concluir que el mercado ha mantenido un comportamiento sólido. Esta tendencia al alza puede ser un indicativo de confianza en la economía local.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.