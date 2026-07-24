En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8793. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.34%.

En el mercado del euro, la cotización registró un aumento de 50.29% en la última semana y de 295.05% en el último año, reflejando una tendencia alcista marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en 1.99%, es menor que la volatilidad anual del 5.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.