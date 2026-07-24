Al cierre de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.4807. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.23%.

En la última semana, el Peso mexicano retrocedió -0.32% y en el último año acumuló una variación de -6.03%, mostrando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este viernes, 9 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, que fue de 7.75%, supera la volatilidad anual de 7.50%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.