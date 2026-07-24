Al cierre de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7505. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.07%.

En la última semana, la Libra esterlina registró un cambio del 98.22% y en el último año acumuló una variación del 114.56%, evidenciando una marcada tendencia alcista.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se encuentra en un 3.23%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 6.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores, con un dato de -1 igual a 2, lo que indica que ha habido un incremento en su valor. La moneda ha estado recuperando terreno, beneficiándose de un entorno económico favorable.

En contraste, en los días previos, si analizamos un dato de -1 igual a -1, se observó una tendencia a la baja, lo que sugiere que la Libra enfrentaba presión. Sin embargo, la reciente recuperación sugiere una posible estabilización en su valor.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.