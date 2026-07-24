En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3214.62. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.03%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano cayó -1.32% y en el último año acumula -13.98%, mostrando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 6.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.27%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en relación con los días anteriores. Este patrón sugiere que el valor de la moneda ha mejorado, lo que podría beneficiar a los exportadores y fortalecer la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a largo plazo para determinar si se mantendrá. Un análisis continuo es esencial para comprender los factores que influyen en este comportamiento del mercado cambiario.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 24 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.