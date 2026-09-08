En la sesión de apertura de este martes, 8 de septiembre de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,126.06 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.07% en relación con el día anterior.

En el mercado del peso colombiano, la cotización cayó -1.07% en la última semana y acumula -16.73% en el último año, mostrando una tendencia de depreciación.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido del 5.21%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.54%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En los últimos dos días, se ha apreciado frente al dólar, lo que indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

Este aumento en la cotización sugiere un interés creciente en la economía colombiana, lo que puede atribuirse a factores como la mejora en los precios de las exportaciones o un aumento en la inversión extranjera. Sin embargo, es importante monitorear la sostenibilidad de esta tendencia a largo plazo.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso colombiano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones en bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, considera usar cajeros o tarjetas sin comisiones por transacciones en el extranjero, verifica límites y tarifas y lleva una identificación vigente.