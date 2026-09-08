Todos los ciudadanos estadounidenses que planeen viajar desde Estados Unidos hacia España deben revisar con especial atención la validez futura de su pasaporte, pues no sólo basta con tenerlo vigente, sino que, además, deben cumplirse requisitos estrictos para que pueda realizarse el traslado.

No presentar este documento en las condiciones dispuestas podrá ocasionar graves inconvenientes no sólo con las aerolíneas sino también con las autoridades migratorias.

No alcanza con pasaporte vigente: qué exige España a quienes viajan desde Estados Unidos

De acuerdo con la información de viaje para España publicada por el Gobierno de Estados Unidos, el pasaporte americano debe tener una validez mínima de tres meses contando desde la fecha pautada de salida.

Si bien esta es la norma obligatoria, la recomendación oficial aconseja viajar con un pasaporte que tenga al menos 6 meses de validez futura.

El pasaporte americano debe tener al menos 3 meses de validez extra. Shutterstock

Otro requisito de pasaporte que todos los estadounidenses deben cumplir

Además de cumplir con la regla del vencimiento, los viajeros deben disponer de una página en blanco en el pasaporte por cada entrada y salida.

Este punto es fundamental para quienes tienen el documento con numerosos sellos.

Cuánto tiempo pueden permanecer los estadounidenses en España

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para realizar viajes turísticos de menos de 90 días, de acuerdo con la información compartida. El tiempo específico de estadía habilitado dependerá de cada caso.

No obstante, cuando el ingreso sea con otro fin, será necesario ingresar utilizando la visa adecuada.