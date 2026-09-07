Al momento de viajar a Estados Unidos, argentinos, uruguayos, chilenos y cualquier otro interesado en visitar este destino no sólo tiene que verificar la validez de su visa americana, sino también la vigencia del pasaporte y los requisitos que se exigen para este caso.

Contar con este documento es esencial para evitar inconvenientes con las autoridades y también con las diferentes aerolíneas, que solicitarán que la identificación internacional se encuentre en fecha y en excelentes condiciones físicas para poder habilitar el traslado.

Condiciones de pasaporte que Estados Unidos exige a los viajeros

Estados Unidos exige a todos los visitantes la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de naciones como Argentina, Uruguay y Chile -entre otras- porque se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses” y sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse si se viaja por primera vez, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Contar con un pasaporte en completa vigencia es esencial para viajar a Estados Unidos. Shutterstock

Qué hacer en caso de tener un pasaporte vencido, pero con visa vigente

En estas circunstancias, la instrucción para viajeros del Departamento de Estado es viajar con dos pasaportes, el primero que tiene la visa vigente, pero que está vencido y un segundo pasaporte que esté al día, necesario para el traslado.

Cuando se viaje con documentación doble, el pasaporte válido y el caducado con el visado deben presentarse al Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza, que revisará el visado del pasaporte y si otorga la admisión sellará el nuevo documento con “VIOPP”, que significa “visado en otro pasaporte”.