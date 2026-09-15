La revisión puede impedir el embarque cuando el pasaporte no cumple con los requisitos.

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Viajar al exterior desde el Aeropuerto Los Garzones, en Montería, Córdoba, exige cumplir con los requisitos de documentación establecidos para cada destino. Quienes hayan postergado la renovación del pasaporte y lleguen al aeropuerto con un documento vencido, deteriorado o sin la vigencia necesaria pueden encontrarse con una negativa para continuar el viaje.

La situación no implica que exista una nueva sanción por demorar el trámite. El punto central es que las aerolíneas y Migración Colombia deben verificar que el pasajero tenga la documentación exigida antes de autorizar su salida del país. Por eso, tener un tiquete comprado no garantiza que el viaje pueda realizarse.

¿Por qué pueden impedirle viajar desde el Aeropuerto Los Garzones?

El pasaporte es uno de los documentos fundamentales para los viajes internacionales. Si está vencido o no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino, el pasajero puede quedar sin autorización para abordar.

La primera revisión suele realizarse en el check-in de la aerolínea. Allí se comprueba que el viajero tenga los documentos necesarios para ingresar al país al que se dirige. Si el pasaporte no es válido o no cuenta con la vigencia requerida, la compañía puede negar el embarque.

Después, el viajero debe superar el control de Migración Colombia, donde se verifica la documentación correspondiente. Si el documento presenta una irregularidad, la salida puede quedar impedida.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido o próximo a vencer?

Un pasaporte vencido no permite realizar normalmente un viaje internacional. Sin embargo, el problema también puede aparecer cuando el documento todavía tiene vigencia, pero no alcanza el plazo mínimo exigido por el destino.

Algunos países solicitan que el pasaporte tenga entre tres y seis meses de vigencia al momento del ingreso. La exigencia depende del lugar al que viaje el ciudadano y de las condiciones aplicables a su nacionalidad.

Por eso, una persona puede considerar que su pasaporte todavía está vigente y, aun así, descubrir que no cumple con los requisitos de entrada del país que visitará. En ese caso, la aerolínea puede impedir el embarque antes de que el pasajero llegue al control migratorio.

¿Dónde revisan el pasaporte antes de salir de Colombia?

El proceso puede incluir dos momentos de verificación:

Aerolínea: revisa que el pasajero cumpla con los requisitos de documentación del destino.

Migración Colombia: realiza el control migratorio y verifica el estado del documento.

Ambas instancias son importantes. Si el pasaporte no cumple con las condiciones exigidas, el viajero puede quedar sin posibilidad de continuar, incluso si ya compró el tiquete, hizo el check-in o llegó con anticipación al aeropuerto.

¿Qué deben hacer quienes postergaron la renovación del pasaporte?

Los ciudadanos que tengan un viaje internacional próximo deben revisar cuanto antes la fecha de vencimiento de su pasaporte y las condiciones de ingreso del país de destino.

Si el documento está vencido o no cuenta con la vigencia mínima requerida, lo recomendable es iniciar el trámite de renovación con anticipación. También es importante verificar si el destino exige otros documentos, permisos o requisitos adicionales.