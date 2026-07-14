Cuando un vehículo se cruza en la ruta y hace luces altas de forma breve, esa señal tiene un significado preciso: en la mayoría de los casos, advierte que las propias luces altas están encendidas y encandilan al resto de los conductores .

Los manuales de manejo vigentes en Estados Unidos reconocen este gesto como un código de comunicación vial no oficial pero ampliamente aceptado. También puede indicar un desperfecto en las ópticas o, en algunos estados, funcionar como aviso sobre controles policiales en la ruta.

¿Qué significa exactamente cuando otro conductor te hace luces altas?

La señal más común consiste en un parpadeo rápido, entre tres y cinco veces, cuando un auto se aproxima de frente con las luces altas encendidas. El pedido es simple: que el otro conductor baje la intensidad.

Si el aviso no surte efecto, los manuales recomiendan no encender las propias luces altas como represalia . Lo indicado es desviar la mirada hacia el costado derecho del camino hasta cruzarse con el vehículo.

Pasos recomendados al recibir la señal

Verificar que las luces altas propias no estén encendidas por error.

Bajar la intensidad de inmediato si corresponde.

Desviar la vista hacia la derecha si el otro conductor no responde.

Evitar acelerar o encender las luces altas en respuesta.

La señal más común consiste en un parpadeo rápido, entre tres y cinco veces.

¿Por qué es importante entender esta señal al manejar?

Ignorar o malinterpretar esta comunicación entre conductores puede derivar en encandilamientos prolongados y accidentes en rutas con poca iluminación. Reconocer el código evita situaciones de riesgo evitables.

Si varios autos flashean las luces de forma reiterada sin motivo aparente, puede tratarse de un problema de alineación en los faros propios. En Tennessee y Oregon, además, este gesto se usa para alertar sobre controles de velocidad, mientras que en Pensilvania esa práctica está prohibida.