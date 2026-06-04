Una disposición estatal en Virginia modifica los plazos de vigencia de la licencia de conducir para los conductores mayores a 75 años. La medida tiene como objetivo reducir las imprudencias al volante y cambia un aspecto crucial de la renovación de esta credencial.

La decisión es adoptada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), que posee la autoridad para aprobar o denegar la actualización de un residente si se considera que ya no cumple con las aptitudes necesarias.

Licencia de conducir para personas mayores: cada cuánto deben renovarla

La licencia de conducir es uno de los documentos más relevantes en Estados Unidos, ya que también se emplea como un documento para autenticar la identidad de los residentes.

Virginia se encuentra entre los estados que han intensificado las regulaciones en materia de tránsito, así como las relacionadas con el permiso de conducir. Desde el año 2014, los individuos mayores de 75 años ya no tienen permitido renovar este documento de manera virtual y están obligados a realizar el proceso de forma presencial.

Un cambio significativo se refiere a la reducción en la duración de la vigencia de la licencia. Habitualmente, las autoridades del DMV renuevan el documento por un periodo de 8 años, pero los conductores de la tercera edad deben realizar el trámite cada 4 años.

En Virginia los mayores de 75 años deben renovar su licencia de conducir con mayor frecuencia.

¿Quiénes están inhabilitados para conducir?