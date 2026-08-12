El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.053 este miércoles, 12 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.25% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización retrocedió -1.01% en la última semana y acumula una caída de -8.30% en el último año, indicando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue de 2.87%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 7.46%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, con un aumento constante que refleja una mejora en su valor frente a otras monedas. Este repunte puede estar relacionado con factores económicos favorables que están afectando la confianza de los inversores.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento del Peso mexicano en el mercado, lo que podría atraer más inversiones extranjeras y beneficiar a la economía local. Sin embargo, es importante monitorizar otros factores que puedan influir en esta tendencia a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.