Al cierre de mercados de este miércoles, 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3140.0. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.02%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano cayó -1.29% y en el último año acumuló un descenso de -16.13%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana ha sido de 5.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 13.74%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un dato de 1 igual a -3. Esto indica que la moneda ha ido perdiendo valor frente al dólar, reflejando una caída constante y preocupante en su cotización.

En contraste, el dato de 1 también podría ser visto como una señal de la necesidad de intervenciones económicas que respalden la estabilidad del Peso colombiano. El deterioro de la moneda podría afectar la economía, generando incertidumbre en los mercados.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.