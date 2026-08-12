En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del euro cerró a USD 0.8675 este miércoles, 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.16%.

La cotización del euro mostró una evolución alcista: en la última semana subió 26.58% y en el último año acumuló 149.76%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.49%, es menor que la volatilidad anual de 5.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días consecutivos ha registrado incrementos en su valor. Este comportamiento hacia arriba indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado comparado con días anteriores.

A pesar de la tendencia positiva, es importante considerar factores económicos globales que puedan influir en su estabilidad a largo plazo. El aumento reciente podría verse afectado por decisiones de política monetaria o acontecimientos internacionales que impacten la economía de la zona euro.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.