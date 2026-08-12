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El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7411 este miércoles, 12 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.09% en comparación con la cotización del día anterior.
La cotización de la libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana registró una variación de -28.26% y en el último año acumuló -65.68%.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 1.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.01%.
La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en los últimos dos días, la Libra ha experimentado un aumento en su valor.
Esta mejora en la cotización puede deberse a factores económicos favorables, como un crecimiento en las exportaciones o un aumento en la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante seguir monitorizando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.
¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.