En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7411 este miércoles, 12 de agosto de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.09% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización de la libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana registró una variación de -28.26% y en el último año acumuló -65.68%.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 1.97%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.01%.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en los últimos dos días, la Libra ha experimentado un aumento en su valor.

Esta mejora en la cotización puede deberse a factores económicos favorables, como un crecimiento en las exportaciones o un aumento en la confianza de los inversores. Sin embargo, es importante seguir monitorizando la situación para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.