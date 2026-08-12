La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6235 este miércoles, 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.21%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco se fortaleció 2.32%, pero en el último año acumuló una caída de 0.43%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual ligeramente negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.37%, que es mayor que la volatilidad anual del 20.36%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, reflejando un aumento con respecto a los días anteriores. Este movimiento sugiere una mayor confianza en la economía, lo que podría incentivar el flujo de inversiones en el país.

La estabilidad de la moneda en estos días es un buen indicador, aunque es fundamental monitorear si esta tendencia se mantiene a largo plazo. Análisis más detallados son necesarios para entender los factores que impulsan esta apreciación y sus posibles implicaciones futuras.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.