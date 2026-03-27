El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó una norma clave que suele generar confusión. Las deudas fiscales no desaparecen con la muerte de una persona. Si el fallecido tenía impuestos atrasados, esas obligaciones deben ser cubiertas antes de repartir la herencia, utilizando los bienes que integran el patrimonio. Cuando este trámite se posterga o no se realiza correctamente, el organismo puede avanzar con medidas como el embargo de cuentas bancarias, la aplicación de gravámenes y la venta de bienes. Al momento del fallecimiento, todos los bienes, derechos y obligaciones de la persona pasan a conformar un patrimonio legal (estate). Dentro de ese conjunto, las deudas fiscales mantienen su vigencia. Para evitar problemas legales, es fundamental cumplir con ciertas obligaciones: Este proceso suele estar a cargo del administrador o albacea de la herencia, quien tiene la responsabilidad de ordenar la situación fiscal antes de distribuir los bienes. Si la deuda no se resuelve a tiempo, el IRS puede intensificar sus acciones de cobro. Entre las principales medidas se encuentran: