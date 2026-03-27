El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que los contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos dentro de los plazos establecidos pueden enfrentar consecuencias graves si no regularizan su situación a tiempo. Cuando la omisión se prolonga y no se responde a los avisos oficiales, el organismo está habilitado para avanzar con medidas de cobro que impactan directamente en el patrimonio. Entre estas acciones se incluyen el embargo de cuentas bancarias, propiedades e incluso vehículos, en el marco de un proceso legal que busca recuperar los impuestos adeudados. La presentación de la declaración de impuestos es una obligación anual que permite al IRS determinar si el contribuyente debe pagar impuestos o si corresponde un reembolso. No cumplir con este requisito en tiempo y forma puede generar sanciones desde el primer momento. El problema se agrava cuando, además de no presentar la declaración, el contribuyente no toma medidas para corregir la situación. Cuando la declaración se presenta tarde o directamente no se presenta, el IRS puede aplicar: Antes de aplicar sanciones más severas, el IRS sigue un procedimiento formal. En primer lugar, envía notificaciones informando la deuda o la falta de presentación. Luego, si no hay respuesta, emite un Aviso Final de Intención de Embargo, que otorga un plazo, generalmente de 30 días, para regularizar la situación.