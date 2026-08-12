En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.34 este miércoles, 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 1.25%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización registró un leve aumento semanal de 0.59%, mientras que en el último año acumuló una variación de -8.59%, indicando depreciación anual pese al repunte reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Peso dominicano es de 11.11%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.49%.

Hoy la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva, con un incremento en relación con los dos días anteriores. Este repunte sugiere un fortalecimiento gradual de la moneda en el mercado.

El comportamiento positivo de hoy contrasta con una tendencia estable observada antes, lo que podría indicar un cambio favorable en la confianza de los inversionistas.

El análisis sugiere que, si esta tendencia continúa, el Peso dominicano podría consolidarse aún más en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

¿Dónde cambiar peso dominicano por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.