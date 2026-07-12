La construcción del puente marítimo más largo de Sudamérica ya está en marcha. Brasil inicio una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia con el proyecto que unirá la ciudad de Salvador con la Isla de Itaparica, atravesando la Bahía de Todos los Santos.

Con una extensión de 12,4 kilómetros, la estructura promete cambiar por completo la accesibilidad y conectividad en el estado de Bahía. Para este proyecto se destinaron alrededor de 11.600 millones de reales.

Comenzó la construcción del puente marítimo más largo de Sudamérica y medirá 12,4 kilómetros: cuándo estará listo y para qué servirá Chat GPT

Para qué servirá el puente marítimo más largo de Sudamérica que medirá 12,4 kilómetros

El objetivo principal del proyecto es conectar de forma permanente la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, reduciendo en alrededor de dos horas los tiempos de viaje al eliminar la dependencia de los ferris y de los recorridos terrestres más extensos.

Las autoridades brasileñas estiman que la nueva conexión beneficiará directamente a 10 millones de personas distribuidas en cerca de 250 municipios, además de soportar un flujo aproximado de 28.000 vehículos diarios.

El puente también busca convertirse en un motor para el desarrollo económico del nordeste brasileño. Facilitará el acceso al litoral sur de Bahía, impulsará el turismo, el comercio y la logística regional, e incluirá un sistema vial complementario con túneles, viaductos de conexión con la Vía Expressa de Salvador y la duplicación de carreteras en la isla de Itaparica.

La estructura tendrá cuatro carriles y alcanzará 82 metros de altura en su tramo principal para permitir el paso de grandes embarcaciones hacia el puerto de Salvador. Además, el proyecto incorpora medidas de sostenibilidad ambiental, como el monitoreo de la fauna marina y la preservación de la Bahía de Todos los Santos, respaldadas por estudios geológicos que incluyeron la perforación de 105 pozos con profundidades de hasta 67 metros para garantizar la estabilidad de los cimientos.

Cuándo estará listo el puente marítimo más largo de Sudamérica que medirá 12,4 kilómetros

El puente Salvador-Itaparica comenzó a construirse el 5 de julio de 2026. Con 12,4 kilómetros de longitud, se convertirá en el puente sobre el mar más largo de América Latina, superando al tradicional puente Río-Niterói. El cronograma oficial establece que las obras concluirán en junio de 2031, luego de cinco años de trabajos.

La obra demandará una inversión de 11.600 millones de reales (unos USD 2.220 millones) y será ejecutada mediante una asociación público-privada entre el Gobierno de Bahía y un consorcio integrado por las empresas chinas China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC). El financiamiento contempla un 47% de aporte privado y un 53% de inversión pública, mientras que el concesionario operará y mantendrá la infraestructura durante 35 años una vez que entre en funcionamiento.