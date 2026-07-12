El Gobierno prohíbe la renovación automática y online a todas las personas mayores de 70 años: ahora deberán realizar el trámite en persona

En el estado de California entró en vigencia una medida que cambia por completo el proceso de renovación de la licencia de conducir para las personas mayores de 70 años.

Esta normativa establece nuevas condiciones para mantener vigente este documento y desde que entró en vigencia, quienes alcancen esta edad deberán cumplir con un requisito clave cuando tengan que renovar la licencia.

El Gobierno prohíbe la renovación automática y online a todas las personas mayores de 70 años: ahora deberán realizar el trámite en persona Imagen ilustrativa ChatGPT

El Gobierno prohíbe la renovación automática y online a todas las personas mayores de 70 años: ¿Qué establece la ley?

Por esta disposición del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California, los conductores que tengan más de 70 años ya no podrán completar la renovación automática ni al trámite online.

Se solicita a los conductores que se acerquen a una oficina del DMV y realicen el trámite de manera presencial cada cinco años para mantener vigente el documento.

No obstante, sí se puede adelantar una parte del trámite vía online para ahorrar tiempo, completando la solicitud y el curso en caso de que corresponda, pero la renovación no se completará hasta que se concurra a la oficina de forma presencial.

Cómo renovar la licencia a partir de los 70 años: paso a paso

Las autoridades de California indican que el procedimiento es el siguiente:

Esperar el aviso de renovación que envía el DMV previo al vencimiento de la licencia Completar la solicitud de renovación vía online Solicitar un turno o presentarse en una oficina del DMV Realizar la renovación en persona Aprobar el examen de visión obligatorio Presentar cualquier documentación adicional si el DMV la solicita En algunos casos, completar un examen de conocimientos o una evaluación complementaria si existen antecedentes o condiciones que lo justifiquen Tomarse una nueva fotografía y abonar la tarifa correspondiente para recibir la licencia renovada

¿Qué recomienda el Gobierno y qué pasa si no se cumple con el requisito?

Quienes no completen la renovación presencial exigida para los mayores de 70 años no podrán obtener una licencia renovada. Una vez vencido el documento, conducir con una licencia expirada puede derivar en sanciones previstas por la legislación de tránsito de California.

Además, si durante el proceso el DMV detecta problemas de visión u otras condiciones que puedan afectar la conducción segura, podrá solicitar evaluaciones adicionales antes de aprobar la renovación.