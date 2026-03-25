El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensifica sus acciones de cobro frente a contribuyentes que mantienen deudas fiscales durante largos períodos sin resolverlas. Cuando no se cumple con los plazos ni se responde a las notificaciones oficiales, el organismo puede avanzar con medidas más estrictas, que incluyen el congelamiento de cuentas bancarias y el embargo de bienes. El IRS puede iniciar procedimientos más severos cuando detecta que un contribuyente: Cuando el proceso avanza, el IRS tiene la facultad de aplicar distintas medidas de cobro: Si bien la mayoría de los procesos se realizan por vía administrativa, en algunos casos el IRS puede proceder con visitas domiciliarias para: Antes de aplicar estas medidas, el IRS debe cumplir con un proceso formal que incluye: