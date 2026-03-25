El calendario oficial de Estados Unidos suma un nuevo día de descanso durante marzo de 2026. Se trata de un feriado estatal que impacta directamente en una región específica y que permite a miles de residentes acceder a una jornada no laborable en la semana. La fecha tiene reconocimiento oficial y responde a una conmemoración histórica dentro de Hawái. Cada año, este día se posiciona como uno de los más representativos del estado por su valor cultural y político. El jueves 26 de marzo será feriado para todos los residentes de Hawái. Durante esta jornada, las oficinas gubernamentales permanecen cerradas, al igual que las escuelas públicas y distintas dependencias estatales. Este feriado no es federal, por lo que no aplica a todo Estados Unidos. Sin embargo, dentro de Hawái tiene carácter obligatorio, lo que implica un día de descanso adicional para quienes viven en ciudades como Honolulu y otras localidades del estado. En el sector privado, algunas empresas pueden continuar operando, aunque con horarios reducidos o modificaciones en sus servicios. El feriado conmemora el Día del Príncipe Kūhiō, en honor a Jonah Kūhiō Kalanianaʻole, nacido el 26 de marzo de 1871. Fue integrante de la realeza hawaiana y una figura central en la transición política del territorio hacia su integración en Estados Unidos. Tras la caída de la monarquía, desarrolló una extensa carrera política como representante de Hawái en el Congreso estadounidense durante casi dos décadas. Desde ese rol, impulsó iniciativas clave para la comunidad local. Entre sus principales aportes se destaca una ley que permitió destinar tierras a nativos hawaianos, consolidando su legado como defensor de los derechos y la identidad cultural del estado. Las celebraciones en Hawái combinan actividades culturales, históricas y comunitarias. Durante este día se organizan desfiles, presentaciones musicales y danzas tradicionales como el hula, que forman parte de la identidad local. También se desarrollan eventos educativos y ceremonias conmemorativas que recuerdan la figura del Príncipe Kūhiō. Estas actividades suelen realizarse en distintos puntos del estado con participación de la comunidad. A su vez, son frecuentes las competencias deportivas vinculadas al mar, como el surf y el canotaje, en línea con la tradición oceánica de Hawái. A nivel nacional, estos son los principales feriados federales en Estados Unidos durante 2026: Estos feriados se aplican en todo el país, a diferencia del Día del Príncipe Kūhiō, que es exclusivo de Hawái pero igualmente relevante dentro del calendario de 2026.