El gigante del deporte Nike confirmó una nueva ola de despidos en Estados Unidos que impacta a 775 empleados, una decisión que volvió a encender las alarmas sobre el futuro de la compañía y el desempeño de sus ventas.

La medida forma parte de un amplio proceso de reestructuración, automatización y reducción de costos, en un contexto de menor demanda y mayor presión competitiva.

¿A quiénes afecta principalmente la ola de despidos masivos de Nike?

Según informó la empresa, los recortes afectan principalmente a centros de distribución en Tennessee y Mississippi, donde Nike está consolidando operaciones y acelerando el uso de tecnología avanzada y automatización para hacer más eficiente su cadena logística.

Analistas advierten que la automatización, si bien mejora la eficiencia, también refleja que la empresa enfrenta un escenario de ventas más débiles de lo esperado, lo que obliga a redimensionar su estructura.

Nike enfrenta una ola de despidos masivos. Fuente: Archivo.

Por qué Nike avanza con despidos masivos

Nike explicó que el objetivo de los despidos es simplificar su estructura operativa, reducir costos, mejorar márgenes, y volver a una senda de crecimiento rentable.

La decisión llega luego de que la compañía reportara una caída del 32% en sus ganancias netas en el último trimestre fiscal, además de enfrentar:

Menor demanda en mercados clave

Desaceleración en China

Mayores costos logísticos

Una fuerte competencia de otras marcas deportivas

Bajo el liderazgo de su CEO, Elliott Hill, Nike impulsa la estrategia conocida como “win now”, enfocada en recuperar ventas, optimizar inventarios y reforzar sus líneas principales de productos.