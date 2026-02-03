En esta noticia

Estados Unidos celebra periódicamente febrero tras febrero el Día de los Presidentes, siendo el único feriado federal que tiene lugar durante mes.

De acuerdo con la regla, este asueto siempre supone un fin de semana largo dado que se celebra todos los años el tercer lunes del mes.

En ese sentido, en 2026 se adelantará en relación con el año pasado al caer lunes 16 de febrero, un día antes que en 2025, cuando se celebró el 17 de este mes.

Historia del feriado más esperado de febrero

Este día festivo se remonta originalmente a 1885, creado con el objetivo inicial de conmemorar el nacimiento de George Washington, quien es recordado por haber sido el primer presidente de Estados Unidos.

Desde 1971, esta festividad se destina a brindar honor a todos los presidentes que pasaron por la Casa Blanca en la historia.

El lunes 16 de febrero es feriado en todo el país. Fuente: archivo.
Atención: qué cierra en Estados Unidos por este feriado

Durante todos los feriados festivos contemplados en el calendario federal las oficinas gubernamentales -como DMVs, por ejemplo- permanecen cerradas al público. De igual forma lo hacen los bancos y diversos negocios del sector privado.

En caso de tener que realizar operaciones básicas, tanto ATMs como aplicaciones bancarias continuarán operando con normalidad.

Todos los feriados contemplados en 2026

Los asuetos pautados en el calendario federal son

  • Día de los Presidentes: 16 de febrero
  • Día de los Caídos: 25 de mayo
  • Juneteenth: 19 de junio
  • Día de la Independencia: 4 de julio
  • Día del Trabajo: 7 de septiembre
  • Columbus Day: 12 de octubre
  • Día de los Veteranos: 11 de noviembre
  • Acción de Gracias: 26 de noviembre
  • Navidad: 25 de diciembre