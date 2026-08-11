En la sesión de apertura de este martes, 11 de agosto de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.12 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 1.06% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano retrocedió -0.31% y en el último año acumuló una caída de -8.90%, evidenciando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso dominicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 14.11%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 11.47%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, la moneda ha logrado un incremento en su valor, lo que podría ser un signo de fortalecimiento frente a otras divisas.

Esta mejora en la cotización puede ser atribuida a factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o una mayor inversión extranjera. Sin embargo, es crucial monitorizar el comportamiento de la moneda en los próximos días para evaluar la sostenibilidad de esta tendencia positiva.

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Conocé la cotización de este martes, 11 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este jueves, 21 de mayo de 2026.

Consejos para cambiar o comprar peso dominicano en USA