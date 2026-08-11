La cotizacióndel Euro este martes 11 de agosto en Estados Unidos es de 0.87 USD. Dicho costo presenta una variación del 0.15% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del euro retrocedió -5.77% en la última semana, pero en el último año acumula un avance de 93.17%, lo que indica una tendencia anual alcista pese a la caída reciente.

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Conocé la cotización de este martes, 11 de agosto de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.63%, es menor que la volatilidad anual del 5.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, pues en los últimos dos días ha incrementado su valor en relación con las jornadas anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que puede impactar favorablemente en las transacciones comerciales y la confianza en el mercado.

Este ascenso del Euro indica un posible cambio en las expectativas económicas, lo que podría atraer más inversiones en la región.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro en Estados Unidos?

Para cambiar Euro a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Fuente: narrativas-us

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