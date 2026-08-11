En la apertura de mercados de este martes, 11 de agosto de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.05%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina descendió un -24.24% y en el último año acumula un -49.70%, reflejando una marcada tendencia bajista.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 1.89%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 6.01%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina se presenta en una tendencia positiva, marcada por un dato de 1 igual a 3. Esto indica que ha habido un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores, lo que genera optimismo en los mercados. En contraste, los días previos se habían observado fluctuaciones, pero hoy la situación ha dado un giro favorable.

Este aumento sugiere que factores económicos, como un fortalecimiento de los indicadores del Reino Unido, han influido positivamente en la confianza hacia la Libra esterlina. Sin embargo, es importante monitorizar la continuación de esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

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Conocé la cotización de este martes, 11 de agosto de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos