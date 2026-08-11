Las autoridades migratorias de Estados Unidos poseen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida del país cuando los viajeros no satisfacen los requisitos documentales establecidos.

Por medio de entidades como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado, el Gobierno puede impedir el embarque, el ingreso o incluso la salida de un pasajero si su documentación no está vigente o no cumple con las condiciones de validez requeridas.

Estados Unidos establece limitaciones de ingreso y egreso para quienes no satisfacen los requisitos de su pasaporte

Estados Unidos ha aumentado las medidas de control migratorio y ha subrayado que no permitirá el ingreso ni la salida del país a ciudadanos y extranjeros que intenten desplazarse con pasaportes caducados.

¿Cuáles son las acciones a seguir en caso de expiración del pasaporte?

El ingreso a Estados Unidos puede ser rechazado.

La aerolínea puede negar el embarque.

Las autoridades pueden impedir la salida del país.

El viajero puede perder vuelos y reservas.

Guía para la tramitación de un pasaporte de emergencia en situaciones apremiantes

En el supuesto de que su pasaporte esté a punto de caducar o ya haya caducado y su traslado sea de carácter urgente, en Estados Unidos tiene la posibilidad de solicitar un pasaporte de emergencia. Se considera urgente cuando el viaje se efectúa en menos de 14 días o cuando se requiere una visa extranjera en menos de 28 días.

Es de suma importancia que considere estos plazos para evitar contratiempos en su viaje.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos poseen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida del país cuando los viajeros no satisfacen los requisitos documentales establecidos.

El procedimiento es más eficiente en comparación con lo convencional, aunque es indispensable cumplir con determinados requisitos.