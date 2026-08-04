Es oficial | La SSA confirmó las fechas de pago para agosto 2026: ¿Qué fecha corresponde a quienes nacieron del 1 al 10?

La Administración de Seguridad Social (SSA) de Estados Unidos, agencia federal a cargo de los distintos beneficios y programas, establece un calendario anual de pagos que se organizan según las fechas de nacimiento de los beneficiarios.

El calendario de mantiene publicado en su sitio web oficial. Cada periodo tiene 5 fechas de pago asignadas, repartidas de forma escalonada por fecha de nacimiento y beneficios.

La SSA confirmó las fechas de pago para agosto 2026: el Calendario oficial de pagos

Según el Calendario oficial de la SSA, los pagos de agosto de 2026 se reparten de la siguiente manera:

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): 31 de julio.

Beneficiarios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997: 3 de agosto.

Nacieron del 1 al 10: miércoles 12 de agosto.

Nacieron del 11 al 20: miércoles 19 de agosto.

Nacieron del 21 al 31: miércoles 26 de agosto.

El calendario de mantiene publicado en su sitio web oficial. Cada mes tiene 5 fechas de pago asignadas, repartidas de forma escalonada por fecha de nacimiento y beneficios. ChatGPT | El Cronista

Información importante: ¿Qué pasa si no recibo mi pago a tiempo?

La SSA advierte a sus beneficiarios que en caso de no recibir el pago en la fecha estipulada, se debe esperar al menos 3 días adicionales antes de realizar un reclamo, debido a que la prestación puede tardar en depositarse.

En caso de que pasado este tiempo no se reciba el deposito, se debe comunicar con las autoridades correspondientes.