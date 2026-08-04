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La Administración de Seguridad Social (SSA) de Estados Unidos, agencia federal a cargo de los distintos beneficios y programas, establece un calendario anual de pagos que se organizan según las fechas de nacimiento de los beneficiarios.
El calendario de mantiene publicado en su sitio web oficial. Cada periodo tiene 5 fechas de pago asignadas, repartidas de forma escalonada por fecha de nacimiento y beneficios.
La SSA confirmó las fechas de pago para agosto 2026: el Calendario oficial de pagos
Según el Calendario oficial de la SSA, los pagos de agosto de 2026 se reparten de la siguiente manera:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): 31 de julio.
- Beneficiarios del Seguro Social desde antes de mayo de 1997: 3 de agosto.
- Nacieron del 1 al 10: miércoles 12 de agosto.
- Nacieron del 11 al 20: miércoles 19 de agosto.
- Nacieron del 21 al 31: miércoles 26 de agosto.
Información importante: ¿Qué pasa si no recibo mi pago a tiempo?
La SSA advierte a sus beneficiarios que en caso de no recibir el pago en la fecha estipulada, se debe esperar al menos 3 días adicionales antes de realizar un reclamo, debido a que la prestación puede tardar en depositarse.
En caso de que pasado este tiempo no se reciba el deposito, se debe comunicar con las autoridades correspondientes.
Por otro lado, se recomienda chequear que los datos bancarios estén actualizados dentro del sistema de la SSA, ya que un error en la cuenta o información desactualizada puede generar demoras innecesarias.