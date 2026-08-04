El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que los contribuyentes que descubran errores u omisiones en una declaración de impuestos ya presentada deberán utilizar el Formulario 1040-X, el documento oficial destinado a modificar una Declaración de Impuestos Federales sobre los Ingresos.

Este procedimiento permite corregir información presentada previamente, como ingresos, deducciones, créditos fiscales, estado civil para efectos tributarios o cualquier otro dato que afecte el cálculo del impuesto.

Sin embargo, es importante aclarar que no todas las equivocaciones obligan a presentar una declaración enmendada. En algunos casos, el propio IRS puede corregir ciertos errores matemáticos o solicitar información adicional sin necesidad de que el contribuyente presente el Formulario 1040-X.

¿Qué es el Formulario 1040-X?

El Formulario 1040-X es la Declaración de Impuestos Federales Enmendada (Amended U.S. Individual Income Tax Return). Es el documento oficial que utiliza un contribuyente individual para modificar una declaración de impuestos (la 1040) que ya envió al IRS.

En términos simples: quiénes ya presentaron su declaración y luego detectan que hubo un error o alguna omisión de algo, el 1040-X es la vía correcta para corregirlo de manera formal.

El Formulario 1040-X es el documento oficial del IRS para enmendar una declaración federal de impuestos. Fuente: El Cronista.

Todos los que hicieron mal este trámite deberán presentar el Formulario 1040-X

El IRS recomienda utilizar este formulario cuando el contribuyente detecta errores que pueden modificar el resultado de su declaración. Algunos ejemplos son:

Ingresos omitidos

Deducciones incorrectas

Créditos tributarios no reclamados o reclamados por error

Cambio en el estado civil utilizado para declarar

Incorporación de formularios o documentos fiscales que no fueron incluidos originalmente

Cuándo NO hace falta presentarlo

Este es un punto que muchos desconocen: no todo error obliga a enmendar la declaración. El propio IRS aclara que los errores matemáticos o de cálculo simples suele corregirlos el organismo por su cuenta durante el procesamiento, sin que el contribuyente tenga que hacer nada.

De la misma manera, si el IRS detecta que faltó adjuntar un formulario o anexo, generalmente lo solicita por carta en lugar de exigir una declaración enmendada. El 1040-X se reserva para los cambios de fondo, no para ajustes menores que el sistema resuelve solo.

Hasta cuándo hay plazo para recuperar el dinero

Para reclamar un reembolso a través de una declaración enmendada, en general el plazo es de tres años desde la fecha en que se presentó la declaración original, o de dos años desde que se pagó el impuesto, lo que ocurra más tarde. Pasado ese límite, se puede perder el derecho a recuperar el dinero.