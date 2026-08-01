Debido a que se trata de un feriado federal, varios organismos e instituciones públicas no abrirán.

Según el calendario federal de Estado Unidos, el lunes 7 de septiembre de 2026 se celebra el Día del Trabajo. Debido a que se trata de un feriado federal, varios organismos e instituciones públicas no abrirán.

Mientras que la mayoría de los países conmemora el Día internacional de los Trabajadores el 1 de mayo por razones históricas y simbólicas, Estados Unidos celebra el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre cada año, y se realizan desfiles y eventos especiales.

El Gobierno decretó feriado: ¿Qué se celebra el lunes 7 de septiembre?

El origen del Labor Day se remonta al 5 de septiembre de 1882, cuando la Noble y Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo organizó un desfile en la ciudad de Nueva York para homenajear a los trabajadores.

La celebración estuvo inspirada en un evento similar realizado en Toronto, Canadá. Tras el éxito de aquella primera edición, en 1884 la organización decidió convertirla en una celebración anual.

Aunque otros movimientos sindicales preferían establecer el Día del Trabajo el 1 de mayo, en conmemoración del inicio de las protestas por la jornada laboral de ocho horas, e l entonces presidente Grover Cleveland consideró que esa fecha podía favorecer disturbios y conflictos sociales. Por ese motivo, respaldó la propuesta de los Caballeros del Trabajo de mantener la celebración en septiembre.

El origen del Labor Day se remonta al 5 de septiembre de 1882, cuando la Noble y Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo organizó un desfile. Imagen ilustrativa ChatGPT

Habrá un nuevo fin de semana largo: Cierran escuelas, bancos y oficina gubernamentales

Al tratarse de un feriado federal, permanecerán cerradas las oficinas gubernamentales, el servicio postal, los bancos y muchas escuelas. Además, en distintos puntos del país se realizan desfiles, barbacoas, eventos deportivos y reuniones familiares para conmemorar la fecha.