Agentes del ICE se disfrazan de albañiles, electricistas o repartidores y salen a detener inmigrantes: cómo funciona la nueva modalidad de camuflaje

En Estados Unidos, las autoridades migratorias intensificaron los operativos para detener a inmigrantes en varias zonas del país, y es en este escenario en el que se reportaron casos en los que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a extranjeros en misiones encubiertas.

Varias organizaciones defensoras denunciaron que los agentes del ICE se disfrazan de trabajadores prestadores de servicio para tomar por sorpresa a quienes son buscados por las autoridades migratorios.

Agentes del ICE se disfrazan de albañiles, electricistas o repartidores y salen a detener inmigrantes: ¿Cómo fueron los casos reportados?

Los operativos de agentes del ICE encubiertos se multiplicaron en los últimos meses. Ropa de trabajo, vehículos sin identificación y varios tipos de engaños para poder acercarse a los inmigrantes que marcaron como objetivo y poder detenerlos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que los agentes del ICE se intensifican durante sus operativos y niega este tipo de disfraces para aproximarse a los objetivos.

Uno de los casos que más se popularizó ocurrió en el sur de Los Ángeles. Dos hombres vestidos con chalecos reflectantes similares a los de una empresa de electricidad dijeron estar realizando trabajos en un poste de luz y pidieron a un residente que moviera su camioneta. En cuanto el hombre salió de su propiedad, varios agentes descendieron de vehículos sin distintivos y procedieron a detenerlo.

No obstante, el DHS afirmó que quienes participaron del operativo eran alguaciles federales y no agentes del ICE.

Agentes del ICE se disfrazan de albañiles, electricistas o repartidores y salen a detener inmigrantes: cómo funciona la nueva modalidad de camuflaje Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿De qué se disfrazaron los agentes del ICE hasta el momento para detener inmigrantes?

Según las denuncias realizadas por organizaciones comunitarias y varios medios de comunicación, en distintos operativos los agentes federales o personales vinculados a las tareas migratorias se habrían hecho pasar por:

Electricistas o trabajadores de compañías de servicios públicos

Albañiles y obreros de la construcción

Repartidores de paquetería

Empleados municipales

Personal de mantenimiento

Adicionalmente, los activistas también denunciaron que algunos oficiales realizan vigilancia vestidos de civil y utilizan vehículos sin identificación oficial, cristales polarizados y las caras cubiertas para pasar desapercibidos antes de ejecutar los arrestos.

Los casos en los que utilizaron este método: ¿A quiénes puede detener el ICE?

El ICE puede detener a personas presuntamente sujetas a procedimiento migratorios, incluyendo a extranjeros que permanecen en Estados Unidos sin autorización, personas con órdenes finales de deportación o individuos acusados de haber violado la legislación migratoria.

Además, también puede detener a no ciudadanos que tengan antecedentes penales o sean considerados prioritarios para la aplicación de la ley migratoria.