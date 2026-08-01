Las autoridades migratorias y de Relaciones Exteriores han emitido un comunicado que destaca la obligatoriedad de mantener actualizados los datos biométricos relacionados con el pasaporte. Tanto los ciudadanos nacionales como los extranjeros residentes, que hayan postergado la renovación de su documentación, se verían expuestos a una prohibición inmediata de ingreso o salida del país.

El objetivo de esta medida es fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero esté completamente respaldada por los sistemas digitales disponibles. No se trata únicamente de la fecha de vencimiento, sino de la adaptación al nuevo modelo de pasaporte electrónico que ya se ha establecido como el estándar oficial.

El país inicia una transformación histórica en su documento de viaje más importante. ChatGPT - creada con IA

¿Quiénes corren riesgo de ser retenidos?

Es esencial comprender que las aerolíneas han recibido la directriz de denegar el acceso a aquellos pasajeros que no satisfacen estos estándares de seguridad, con el fin de eludir sanciones administrativas de índole internacional.

La restricción no es de carácter general, no obstante, impacta de manera directa a un grupo específico de individuos. Según los lineamientos recientes, los viajeros que se encontrarán imposibilitados para transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o carencia de hojas.

No hayan efectuado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses en el momento de intentar cruzar la frontera.

Cómo prevenir complicaciones migratorias

Con el objetivo de no quedar incluido en las estadísticas de pasajeros detenidos en las terminales aéreas, se aconseja de manera oficial verificar el estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de anticipación a cualquier viaje programado. En el caso de que el documento haya sido emitido hace varios años y carezca del chip electrónico en su portada, es el momento propicio para solicitar una cita.

La renovación del pasaporte exige la validación de la CURP certificada y el pago de los derechos correspondientes, cuyo monto varía según el tiempo de vigencia solicitado (3, 6 o 10 años). Es fundamental recordar que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos, como el AICM o el de Cancún, negarán tu acceso, lo que te obligará a someterte a una revisión manual que podría resultar en la pérdida de tu vuelo.