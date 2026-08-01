Estados Unidos, México, Colombia y España mantienen requisitos estrictos para el ingreso de todos los viajeros internacionales, que deben tenerse en cuenta al momento de comenzar a planear el viaje para evitar inconvenientes con las autoridades y las aerolíneas.

En ese sentido, uno de los puntos esenciales a considerar antes de realizar cualquier traslado es verificar la validez de pasaporte que exige cada destino para renovar a tiempo en caso de que resulte necesario.

Qué requisitos de pasaporte exige Estados Unidos

Estados Unidos exige a todos los viajeros que presenten un documento internacional de viaje completamente vigente durante toda la estadía que tiene pautada en el país y también durante seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante su paso por el país.

Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten de todas formas un pasaporte con al menos seis meses de validez para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, se advierte.

Qué requisitos de pasaporte exige México

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, explica el organismo.

Presentar un pasaporte en vigencia es fundamental para poder viajar internacionalmente sin inconvenientes. Fuente: Shutterstock

Qué requisitos de pasaporte exige Colombia

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores también especifica que todos los extranjeros visitantes deben presentar alguna de las credenciales en vigencia enumeradas a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Qué requisitos de pasaporte exige España

El Ministerio del Interior indica a quienes visiten este territorio que también se exigirá la entrada con un pasaporte o documento de viaje en vigor que acredite la identidad, siempre y cuando se considere válido para los convenios internacionales a los que España suscribe.

“El documento de viaje deberá ser válido hasta tres meses después de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y deberá haber sido expedido dentro de los diez años anteriores a la fecha de entrada”, se especifica en este caso.

Otros puntos que las autoridades revisarán para autorizar un viaje internacional

Otros aspectos importantes que las autoridades verificarán antes de habilitar el traslado