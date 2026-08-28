Los Ángeles, Nueva York, Orlando y Atlanta son destinos sumamente populares entre quienes eligen visitar Estados Unidos.

De querer hacerlo por turismo necesitarán una visa americana como documento obligatorio, a no ser que cumplan con los requisitos para solicitar una autorización del Visa Waiver Program, conocida como solicitud ESTA.

Se trata de una alternativa con procesos de tramitación más rápidos que está disponible para nacionales de más de 40 países.

Visitar Los Ángeles, Nueva York, Orlando y Atlanta sin visa americana: quiénes pueden hacerlo

A través del VWP los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar otra autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.

Para esto, se tendrá que gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

La autorización ESTA permite viajar a Estados Unidos por hasta 90 días por fines de turismo o negocios no remunerados. Shutterstock

Quiénes pueden gestionar la autorización del VWP

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Cuáles son los requisitos para poder tramitar la autorización del VWP

Todos los miembros de los países autorizados deben cumplir con los requisitos enlistados a continuación

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.