El cabezal de ducha puede acumular sarro y restos minerales con el paso del tiempo, especialmente en los orificios pequeños por donde el agua debe salir.

Esta acumulación no sólo puede afectar el aspecto de la ducha, sino también la salida uniforme de agua y la presión con la que sale.

Para combatir esta problemática, existe un método casero sencillo que consiste en utilizar vinagre y limón para remover los depósitos adheridos.

La combinación se aplica directamente sobre el cabezal y se deja actuar antes de limpiar como de costumbre.

Por qué se acumulan restos minerales en el cabezal de la ducha

El agua puede contener minerales que con el uso cotidiano de la ducha quedan depositados sobre diferentes superficies. Con el tiempo, los restos pueden acumularse alrededor de los pequeños orificios y formar una capa de sarro.

El cabezal de la ducha puede limpiarse con vinagre y limón. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Poner el cabezal de la ducha en vinagre y limón: para qué sirve

Este método se utiliza principalmente para ayudar a eliminar

Sarro acumulado

Restos minerales

Depósitos de agua dura

Suciedad adherida alrededor de los orificios del cabezal

El vinagre y el limón son ingredientes ácidos que pueden ayudar a desprender depósitos minerales acumulados sobre superficies.

Cómo limpiar el cabezal de la ducha con limón y vinagre

Para poner en práctica este truco casero, el primer paso es juntar en un bowl vinagre y jugo de limón. Lo ideal es optar por un recipiente lo suficientemente grande como para que el cabezal de ducha pueda sumergirse durante un tiempo aproximado de 20 minutos.

Luego es necesario limpiar los restos con un paño o cepillo suave. Finalmente, la ducha puede abrirse por unos segundos para eliminar cualquier residuo restante.