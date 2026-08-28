Las señales de tránsito son herramientas esenciales para todos los conductores y su seguridad, dado que indican las condiciones que se encontrarán en el camino y anticipan cambios importantes que deban conocerse.

En ese sentido, la que muestra una flecha negra con varias curvas sobre un fondo amarillo es conocida como Winding Road y alerta sobre una carretera que tendrá una sucesión de giros pronunciados.

Ver una señal con una flecha negra irregular sobre un fondo amarillo: qué significa

Este cartel advierte que en el camino que se aproxima habrá tres o más curvas consecutivas.

Su diseño representa una trayectoria irregular para anticipar de forma visual que la carretera que está a punto de transitarse tendrá varios cambios seguidos de dirección.

Por este motivo, es considerada una señal de advertencia y requiere que los conductores presten especial atención a las condiciones de la vía antes de ingresar al tramo.

Esta señal de tránsito anticipa caminos sinuosos. DSarge

Cómo deben actuar los conductores al encontrar esta señal

Cuando aparezca la señal de carretera sinuosa, el consejo general para conductores es reducir la velocidad antes de ingresar a esta zona y conducir con especial precaución.

Además, se recomienda evitar adelantarse a otros vehículos en este tipo de tramo, dado que las curvas pueden limitar la visibilidad y dificultar las maniobras.

Dónde suele ubicarse la señal con la flecha negra irregular sobre fondo amarillo

En general, esta señal se ubica a los costados de la carretera antes de llegar a la zona donde comenzarán las curvas.

Es frecuente que este tipo de señales de tránsito se acompañen de otra que tenga una velocidad máxima a modo de advertencia.