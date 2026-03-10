La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey advirtió que habrá cortes de tránsito, desvíos y restricciones de carriles en algunos de los accesos más utilizados de la ciudad debido a obras de infraestructura y tareas de mantenimiento. Las interrupciones impactarán especialmente en los accesos a aeropuertos, puentes y túneles clave de Nueva York, lo que podría generar demoras significativas para conductores y pasajeros que viajen entre Manhattan, Nueva Jersey y Queens. El organismo recomendó planificar los desplazamientos con anticipación y considerar el transporte público en Nueva York como alternativa para evitar congestiones en los principales corredores viales. Entre los puntos más afectados aparecen algunos de los pasos más transitados del área metropolitana. Las autoridades confirmaron cierres nocturnos y reducciones de carriles en el puente George Washington, así como en los túneles Lincoln y Holland, que conectan Manhattan con Nueva Jersey. En el caso del puente George Washington, se prevén restricciones temporales en ambos niveles durante trabajos nocturnos, además de cierres parciales de carriles en determinados horarios. Esto podría afectar especialmente a quienes utilizan este cruce para ingresar o salir de Manhattan. Por su parte, el túnel Lincoln tendrá modificaciones escalonadas en sus tres tubos. Durante distintas noches se cerrarán de forma alternada el túnel sur, el central y el norte para permitir tareas de mantenimiento. En esos momentos, el tráfico será redirigido hacia los túneles disponibles, lo que podría provocar mayores tiempos de viaje. El túnel Holland también registrará cierres parciales de carriles durante la noche a lo largo de varios días de la semana, una medida destinada a realizar inspecciones y mejoras en la infraestructura.