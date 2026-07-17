La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán como parte de los controles obligatorios para que pueda habilitarse e ingreso.

No obstante, los ciudadanos nacidos en más de 40 países que cumplan con los requisitos solicitados podrán tramitar un permiso alternativo para ingresar por motivos de turismo o negocios durante hasta 90 días, sin necesidad de contar con una visa americana.

Quiénes pueden ingresar sin visa americana a Estados Unidos y qué deben hacer para poder hacerlo

Mediante el conocido como Visa Waiver Program (VWP), los ciudadanos de las naciones integrantes podrán tramitar otra autorización de ingreso, diferente a la visa americana, para viajar por hasta 90 días bajo los fines antes especificados.

Para esto, es necesario que gestionen una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, este documento cumple el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

La solicitud ESTA puede ser tramitada por ciudadanos nacionales de más de 40 países. Fuente: Shutterstock.

Qué países pueden gestionar una solicitud ESTA

Andorra

Australia

Austria

Bélgica

Brunéi

Chile

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Israel

Italia

Japón

Corea del Sur

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Países Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Polonia

Portugal

Catar

San Marino

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Taiwán

Reino Unido

Cómo se completa este formulario para viajar sin visa americana paso a paso

Esta autorización se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos

Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)

Tener una dirección de correo electrónico válida

Proporcionar domicilio y número de teléfono

Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.