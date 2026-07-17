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La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán como parte de los controles obligatorios para que pueda habilitarse e ingreso.
No obstante, los ciudadanos nacidos en más de 40 países que cumplan con los requisitos solicitados podrán tramitar un permiso alternativo para ingresar por motivos de turismo o negocios durante hasta 90 días, sin necesidad de contar con una visa americana.
Quiénes pueden ingresar sin visa americana a Estados Unidos y qué deben hacer para poder hacerlo
Mediante el conocido como Visa Waiver Program (VWP), los ciudadanos de las naciones integrantes podrán tramitar otra autorización de ingreso, diferente a la visa americana, para viajar por hasta 90 días bajo los fines antes especificados.
Para esto, es necesario que gestionen una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, este documento cumple el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.
Qué países pueden gestionar una solicitud ESTA
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
Cómo se completa este formulario para viajar sin visa americana paso a paso
Esta autorización se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos
- Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
- Tener una dirección de correo electrónico válida
- Proporcionar domicilio y número de teléfono
- Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares
Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.