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La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean visitar Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para tramitarla, las autoridades la solicitarán como parte de los controles obligatorios para que pueda habilitarse e ingreso.

No obstante, los ciudadanos nacidos en más de 40 países que cumplan con los requisitos solicitados podrán tramitar un permiso alternativo para ingresar por motivos de turismo o negocios durante hasta 90 días, sin necesidad de contar con una visa americana.

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Quiénes pueden ingresar sin visa americana a Estados Unidos y qué deben hacer para poder hacerlo

Mediante el conocido como Visa Waiver Program (VWP), los ciudadanos de las naciones integrantes podrán tramitar otra autorización de ingreso, diferente a la visa americana, para viajar por hasta 90 días bajo los fines antes especificados.

Para esto, es necesario que gestionen una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, este documento cumple el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.

La solicitud ESTA puede ser tramitada por ciudadanos nacionales de más de 40 países. Fuente: Shutterstock.
La solicitud ESTA puede ser tramitada por ciudadanos nacionales de más de 40 países. Fuente: Shutterstock.

Qué países pueden gestionar una solicitud ESTA

  • Andorra
  • Australia
  • Austria
  • Bélgica
  • Brunéi
  • Chile
  • Croacia
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Alemania
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Irlanda
  • Israel
  • Italia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Mónaco
  • Países Bajos
  • Nueva Zelanda
  • Noruega
  • Polonia
  • Portugal
  • Catar
  • San Marino
  • Singapur
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Suecia
  • Suiza
  • Taiwán
  • Reino Unido
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Cómo se completa este formulario para viajar sin visa americana paso a paso

Esta autorización se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los países autorizados cumplan con los siguientes requisitos

  • Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
  • Tener una dirección de correo electrónico válida
  • Proporcionar domicilio y número de teléfono
  • Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares

Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.