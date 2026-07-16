El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial los plazos de fechas que todos los conductores del estado deben respetar al momento de renovar una licencia de conducir que perdió vigencia.

Si los períodos se pasan por alto, el documento queda automáticamente invalidado y el conductor tendrá que gestionar un nuevo carné de conducir.

Castigo masivo: quiénes no podrán renovar su licencia de conducir en Nueva York

La renovación de la licencia tan sólo está permitida dentro del año previo a que expire el carné de conducir y durante un máximo de dos años después de que haya caducado. Esto significa que en julio 2026 ya no pueden renovar quienes tengan carnés vencidos antes de julio 2024.

“Renovar tu licencia en cualquier momento dentro del periodo permitido no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, se explica.

Las licencias que no se renovaron dentro de los dos años posteriores al vencimiento ya no podrán actualizarse. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Qué sucede si dejé pasar mi fecha clave

En caso de tener que solicitar un original desde cero, también se exigirá la aprobación de una evaluación de conocimiento y de visión. También será necesario completar un curso previo y aprobar la evaluación de vista.

Circular con un carné de conducir vencido en Nueva York: de cuánto es la multa

Según lo informan las autoridades estatales, las sanciones pautadas por esta infracción son las siguientes

60 días o menos : entre 25 y 40 dólares a lo que se adicionan recargos estatales y locales

Más de 60 días: de 75 a 300 dólares, también con recargos estatales y locales.

Los detalles para gestionar de cero este documento y evitar multas pueden encontrarse clicando aquí.