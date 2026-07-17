Colocar papel aluminio debajo de la funda de la tabla de planchar permite reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para eliminar arrugas de la ropa. La lámina refleja el calor de la plancha y funciona como una segunda fuente de calor sobre la prenda.

Gracias a este efecto, no es necesario dar vuelta cada pieza de ropa para plancharla por ambos lados. Se trata de un truco casero de bajo costo que se aplica con materiales que ya suelen estar disponibles en la cocina.

¿Para qué sirve el papel aluminio en la tabla de planchar?

El papel aluminio actúa como reflector de calor. Cuando se coloca entre la tabla y la funda, la plancha calienta la prenda desde arriba mientras el aluminio devuelve ese calor desde abajo, como si se plancharan ambos lados al mismo tiempo.

Esto acelera el proceso porque las fibras de la tela reciben calor por partida doble. El resultado es una prenda lisa en menos pasadas, sin necesidad de aumentar la temperatura de la plancha ni repetir el planchado sobre la misma zona.

Cómo forrar la tabla de planchar

Para aplicar este truco solo se necesitan tres pasos:

Retirar la funda que cubre la tabla de planchar.

Cubrir la superficie con papel aluminio, dejando los sobrantes hacia el interior.

Colocar el aluminio con la parte brillante hacia arriba y volver a poner la funda encima.

El papel aluminio actúa como reflector de calor. Shutterstock

¿Por qué se recomienda este truco casero?

El principal beneficio es el ahorro de tiempo. Al planchar por los dos lados de forma simultánea, las prendas necesitan menos pasadas de plancha para quedar completamente lisas, lo que también disminuye el esfuerzo físico de la tarea.

Además, el resultado final suele ser más parejo, ya que el calor se distribuye de manera uniforme sobre toda la superficie de la tela. Es una alternativa práctica para quienes planchan grandes cantidades de ropa y buscan optimizar cada sesión sin comprar productos adicionales.