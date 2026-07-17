Una grieta geológica avanza sobre Kenia y Etiopía y divide al continente africano en dos placas separadas. Bajo esa fractura, los científicos hallaron más de 1.200 fósiles de ancestros humanos conservados durante millones de años.

La falla forma parte del Gran Valle del Rift, un sistema que recorre unos 6.000 kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique. El proceso comenzó hace 30 millones de años y hoy separa el continente a un ritmo de apenas 2,5 centímetros anuales.

¿Qué es la grieta que está dividiendo a África en dos?

El movimiento se origina en una masa de roca caliente que empuja desde el interior del planeta contra la corteza terrestre. Esa presión primero eleva el terreno y después lo quiebra desde abajo, el mismo mecanismo que dio origen a Islandia.

La fuerza es tan grande que generó dos ramas del rift, con recorridos y países distintos:

Rift Oriental: atraviesa Etiopía y Kenia.

Rift Occidental: se extiende por Uganda y Tanzania.

Donde ambas ramas se encuentren, en el sur, el continente se separará por completo y dará origen a una nueva masa de tierra con costa y clima propios.

El proceso comenzó hace 30 millones de años y hoy separa el continente a un ritmo de apenas 2,5 centímetros anuales.

¿Por qué se hallaron tantos fósiles de ancestros humanos en la zona?

Durante millones de años, el suelo de la grieta se hundió de forma gradual y funcionó como una trampa natural. Cenizas, sedimentos y restos de animales quedaron sellados bajo tierra, lo que convirtió a la región en uno de los registros fósiles más ricos del planeta.

Algunos de los hallazgos más relevantes

El esqueleto de Lucy , de 3,2 millones de años, hallado en un sitio del rift en Etiopía.

El Turkana Boy, uno de los esqueletos humanos más completos jamás encontrados, recuperado a orillas del lago Turkana.

Según registros científicos, solo la región de Turkana concentra más de 1.200 fósiles de ancestros humanos, cerca de un tercio de todos los hallados en el continente africano.