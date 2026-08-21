Nueva York comenzó la construcción de una nueva vía exclusiva para autobuses en el Brox que buscará acelerar los viajes de miles de pasajeros y mejorar la seguridad en una de las avenidas más peligrosas.

El proyecto, impulsado por la administración de Zohran Mamdani y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York se desarrollará sobre Tremont Avenue y beneficiará principalmente a los usuarios de la línea Bx36.

De acuerdo con el comunicado oficial, aproximadamente 39,000 pasajeros utilizan a diario este corredor, donde los autobuses pueden circular a menos de 5 millas por hora en los momentos de mayor congestión.

Cómo funcionará el nuevo sistema de autobuses

El proyecto no contempla la creación de una nueva línea de autobús, sino la construcción de una vía especialmente diseñada para dar prioridad a los colectivos y permitir que circulen con menos interferencias

Esta nueva construcción incluirá aproximadamente una milla de vía sólo para autobuses y otras 0,26 millas de carriles con prioridad para transporte público.

El diseño contará con

Una vía exclusiva en dirección este entre Third Avenue y Southern Boulevard

Una vía exclusiva en dirección oeste entre Southern Boulevard y Belmont Avenue

Un carril compartido para autobuses y bicicletas entre Webster Avenue y Third Avenue

Intenciones de prioridad para el transporte público a lo largo del corredor

Esta vía funcionará los siete días de la semana entre las 6 am y las 8 pm.

Nueva York anunció que comenzaron las obras para un autobús más rápido. Chat gpt

Qué vehículos podrán circular por la nueva vía

El corredor podrá ser utilizado por

Autobuses

Vehículos de emergencia

Camiones de seis ruedas o más

Vehículos del servicio Access-A-Ride

Por qué esta forma de viajar será más rápida y más segura, según Mamdani

Como la nueva vía separa los colectivos del tránsito general, la promesa es mejorar la regularidad del servicio.

En cuanto a la seguridad, con el fin de reducir los accidentes, se incluye en el diseño extensiones de veredas y otros elementos destinados a que los peatones tengan cruces más cortos.