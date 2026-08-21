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Nueva York comenzó la construcción de una nueva vía exclusiva para autobuses en el Brox que buscará acelerar los viajes de miles de pasajeros y mejorar la seguridad en una de las avenidas más peligrosas.
El proyecto, impulsado por la administración de Zohran Mamdani y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York se desarrollará sobre Tremont Avenue y beneficiará principalmente a los usuarios de la línea Bx36.
De acuerdo con el comunicado oficial, aproximadamente 39,000 pasajeros utilizan a diario este corredor, donde los autobuses pueden circular a menos de 5 millas por hora en los momentos de mayor congestión.
Cómo funcionará el nuevo sistema de autobuses
El proyecto no contempla la creación de una nueva línea de autobús, sino la construcción de una vía especialmente diseñada para dar prioridad a los colectivos y permitir que circulen con menos interferencias
Esta nueva construcción incluirá aproximadamente una milla de vía sólo para autobuses y otras 0,26 millas de carriles con prioridad para transporte público.
El diseño contará con
- Una vía exclusiva en dirección este entre Third Avenue y Southern Boulevard
- Una vía exclusiva en dirección oeste entre Southern Boulevard y Belmont Avenue
- Un carril compartido para autobuses y bicicletas entre Webster Avenue y Third Avenue
- Intenciones de prioridad para el transporte público a lo largo del corredor
Esta vía funcionará los siete días de la semana entre las 6 am y las 8 pm.
Qué vehículos podrán circular por la nueva vía
El corredor podrá ser utilizado por
- Autobuses
- Vehículos de emergencia
- Camiones de seis ruedas o más
- Vehículos del servicio Access-A-Ride
Por qué esta forma de viajar será más rápida y más segura, según Mamdani
Como la nueva vía separa los colectivos del tránsito general, la promesa es mejorar la regularidad del servicio.
En cuanto a la seguridad, con el fin de reducir los accidentes, se incluye en el diseño extensiones de veredas y otros elementos destinados a que los peatones tengan cruces más cortos.