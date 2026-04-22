Estados Unidos endureció sus reglas de identificación y estableció que los pasaportes emitidos hace 15 años ya no pueden renovarse y quedan fuera del sistema. La medida, aplicada por el Departamento de Estado, afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados y tiene un impacto directo en trámites, controles y validaciones de identidad. Aunque un pasaporte parezca válido o esté en buen estado, si fue emitido hace 15 años o más no puede renovarse. En esos casos, el documento: No hay atajos para los que tengan pasaportes emitidos hace más de 15 años. La única alternativa es: