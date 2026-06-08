Las sanciones también podrían afectar a familiares de quienes participen en maniobras para alterar los resultados.

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Estados Unidos elevó el tono frente a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 21 de junio en Colombia.

A través de un contundente mensaje, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, advirtió que cualquier persona involucrada en compra de votos, fraude electoral o acciones destinadas a manipular el proceso democrático podría enfrentar la cancelación o negación de su visa estadounidense. La advertencia también alcanzaría a los familiares de los responsables.

El pronunciamiento llega en medio de la recta final de una de las campañas presidenciales más polarizadas de los últimos años y refleja el interés de Washington por el desarrollo de los comicios en territorio colombiano.

¿Por qué Estados Unidos amenaza con quitar visas?

La advertencia fue emitida por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien aseguró que su país mantiene un monitoreo permanente sobre posibles irregularidades que puedan afectar la transparencia de la segunda vuelta presidencial.

Según explicó el funcionario, la administración estadounidense considera que la integridad electoral es un elemento fundamental para la estabilidad democrática de Colombia. Por esa razón, quienes intenten alterar los resultados mediante la compra de votos u otras prácticas ilegales podrían perder el privilegio de ingresar a territorio estadounidense.

Landau recordó además que las visas pueden ser revocadas en cualquier momento cuando el Gobierno de Estados Unidos determine que existen razones suficientes para hacerlo.

Estados Unidos quitará la visa a todos los colombianos que voten el 21 de junio en la segunda vuelta presidencial.

¿Quiénes podrían perder la visa estadounidense antes de las elecciones del 21 de junio?

La advertencia no está dirigida únicamente a candidatos o dirigentes políticos. El mensaje de Washington incluye a cualquier persona que participe en actividades encaminadas a manipular el proceso electoral.

Dentro de ese grupo podrían encontrarse operadores políticos, intermediarios, funcionarios públicos, líderes regionales o particulares que intervengan en esquemas de compra de votos o cualquier otra práctica considerada una amenaza para la transparencia de las elecciones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la medida podría extenderse a miembros de las familias de los responsables, una herramienta que Estados Unidos ha utilizado en otros contextos relacionados con corrupción y violaciones a principios democráticos.

¿Qué relación tienen Marco Rubio y Donald Trump con esta advertencia?

Las declaraciones de Landau se producen después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiterara la importancia de garantizar elecciones transparentes en Colombia.

Rubio señaló recientemente que la solidez de las instituciones democráticas colombianas resulta clave para el futuro de la relación bilateral entre ambos países.

A esto se sumaron las declaraciones del presidente Donald Trump, quien manifestó públicamente su respaldo a Abelardo De la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. El mandatario estadounidense sostuvo que el resultado de las elecciones tendrá un impacto significativo tanto para Colombia como para las relaciones con Estados Unidos.