El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con diferentes herramientas para recuperar impuestos adeudados cuando los contribuyentes obligaciones pendientes durante largos períodos sin resolverlas. En algunos casos, cuando las notificaciones previas no reciben respuesta, el organismo puede intensificar sus acciones de contacto, lo que incluso puede incluir visitas presenciales a hogares o negocios. El trámite principal que los contribuyentes deben completar es presentar su declaración de impuestos y pagar cualquier saldo adeudado dentro del plazo establecido. Cuando este proceso se retrasa o se ignoran las obligaciones fiscales, el IRS puede iniciar procedimientos de cobro para recuperar la deuda. Aunque la mayoría de las comunicaciones del IRS se realizan por correo, en determinados casos el organismo puede enviar representantes para: