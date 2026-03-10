Viajar a Estados Unidos suele implicar un requisito básico que casi todos los viajeros conocen. El pasaporte se convirtió durante años en el documento indispensable para cruzar fronteras, especialmente cuando el ingreso se realiza por vía aérea. Sin embargo, existe una excepción para algunas personas que permite ingresar al país sin presentar ninguno de estos documentos. Se trata de un mecanismo especial aprobado por las autoridades fronterizas que solo está disponible para viajeros previamente autorizados. La tarjeta NEXUS es un documento emitido dentro del programa de viajeros confiables administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Esta tarjeta permite a ciertos viajeros cruzar la frontera entre ambos países sin presentar pasaporte en determinadas circunstancias. Los ciudadanos de Canadá y Estados Unidos que son miembros del programa NEXUS pueden utilizar la tarjeta para ingresar al territorio estadounidense mediante puestos fronterizos terrestres, puertos marítimos y también en aeropuertos designados cuando usan los quioscos del programa NEXUS Air. En esos casos, la tarjeta funciona como documento de viaje válido en lugar del pasaporte. Para acceder a este documento especial, los viajeros deben cumplir varias condiciones establecidas por las autoridades de ambos países. Una vez aprobados, los viajeros reciben una tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito que permite utilizar carriles y sistemas de control rápido en fronteras terrestres, marítimas y ciertos aeropuertos, agilizando el proceso de ingreso entre ambos países.